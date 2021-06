Ideales Luftschlagwetter

Am Freitag ist die Wiener Dichterin Friederike Mayröcker gestorben, sie wurde 96 Jahre alt. Ich bin ihr nur ein einziges Mal begegnet, 1997 in Venedig bei dem von dem Schriftsteller, Künstler und linken Aktivisten Nanni Balestrini organisierten Festival »Venezia Poesia«. Österreichische und deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller trafen sich an einem Nachmittag in lockerer Runde zu einer Art Workshop. Mit dabei waren u. a. Friederike Mayröcker und Ernst Jandl, Bert Papenfuß, Peter Wawerzinek, Jörg Burkhard und Enno Stahl.

Alle Beteiligten erläuterten kurz, woran sie gerade arbeiteten. Burkhard berichtete von seinem Schreibprojekt »Der große Roman«. Dies wurde von der Kollegin Mayröcker missverstanden. Sie schüttelte den Kopf und erklärte, im ausgehenden 20. Jahrhundert könne kein Roman mehr gesch...