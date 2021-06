Ein Mann mit sehr viel Geld

Eigentlich hätte der 52. Kongress des internationalen Skiverbandes Fédération Internationale de Ski (FIS) im Sommer 2020 stattfinden sollen. Um einen virtuellen Kongress zu vermeiden, wurde er angesichts der Coronapandemie auf den Sommer 2021 verschoben. Nun fand er am Freitag trotzdem virtuell statt. Sicher eine Enttäuschung für alle Skisportfunktionäre, die Kongressorte wie Antalya in der Türkei oder Cancún in Mexiko gewohnt sind.

Der 52. FIS-Kongress war nicht nur aufgrund der äußeren Umstände ein besonderer. Zum ersten Mal seit 23 Jahren wurde ein neuer Präsident gewählt. Amtszeiten, die in der Politik misstrauisch beäugt werden, sind in der Welt des Sports völlig normal. Gian Franco Kasper, der 1998 sein Amt als FIS-Präsident antrat, findet Machtfülle dieser Art in jedem Zusammenhang vorteilhaft. In einem Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger erklärte er im Februar 2019 zur Organisation sportlicher Großveranstaltungen: »Es ist nun einmal so, dass ...