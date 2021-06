Planet ohne Affen

Kleine Schimpansen und Orang-Utans sind beliebt, der illegale Handel mit den Babys unserer Verwandten boomt. Promis und Influencer posieren mit ihnen, Zoos brauchen immer Nachschub. Das Schicksal eines der letzten Bonobos aus dem kongolesischen Regenwald, das von vier in China spurlos verschwundenen Gorillas und das der Schimpansenbabys des US-amerikanischen Tiergurus Doc Antle stehen für den Babyraub. Was den Artenschutz angeht, der möglicherweise nur in Zoos möglich ist, weil die Habitate unwiderruflich zerstört werden – das ist eine ganz andere Frage. D 2021

Das Erste, 20.15 Uhr

Fakt ist! Aus Magdeburg

Was nun? Sachsen-Anhalt hat gewählt

Tja. Halle ist so schön, Magdeburg viel besser als sein Ruf. Wir hoffen auf demokratische Vernunft.

