Operation Tarifangleichung

Der private Krankenhauskonzern Asklepios betreibt in Brandenburg drei Einrichtungen, in Lübben, Teupitz und Brandenburg an der Havel. Seit März verhandelt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit dem Konzern über ein höheres Entgelt für die Beschäftigten, doch auch nach der vierten Verhandlungsrunde gelang keine Einigung.

In einem Brief an die Beschäftigten vom vergangenen Mittwoch fährt Asklepios schwere Geschütze auf: Das Unternehmen habe bis zu 16 Prozent mehr Gehalt geboten, doch Verdi hätte abgelehnt. Weil die Gewerkschaft so störrisch sei, werde es auch keine Coronasonderzahlung vor den Ferien geben. »Wir haben keinerlei Verständnis, warum auf dieser Basis keine Einigung erzielbar war«, heißt es in dem Brief.

Verdi verweist die Darstellung in den Bereich der Märchen: 16 Prozent seien gar nicht geboten worden, heißt es in der aktuellen Tarifinformation. Die Coronaprämie sei weder Gehalt noch Gehaltserhöhung, sondern ein Zuschuss, der zusätzlich zum ge...