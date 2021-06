Gegründet 1947 Sa. / So., 5. / 6. Juni 2021, Nr. 128

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vollständig bescheuert und sagenhaft Der Gesang des Buchfinken: Die »Minima Ornithologica« der Gebrüder Roth ist eine Ode an die Vogelwelt Andreas Maier Das vorliegende Buch »Minima Ornithologica« von Jürgen und Thomas Roth ist erst einmal völlig nutzlos. Man lernt durch es nicht einmal Vögel unterscheiden. Es ist auch nicht das berühmte eine Buch für die einsame Insel. Auf jener Insel gäbe es ja vermutlich einen Strand, Meereswellen, Büsche, Bäume, Tiere, Vogelstimmen, Wind in den Blättern, nur eben keine Menschen. Da würde man vermutlich irgend etwas von Dostojewskij oder Proust dabeihaben wollen, um sich daran zu erinnern, wie es unter den Menschen so gewesen war, bevor man auf die Insel kam. Beim Lesen von »Minima Ornithologica« kann einem dagegen ein eher dystopischer Gedanke kommen. Wenn man sich eine Totalzerstörung unseres gesamten Lebensumfeldes vorstellte, durch völlige Vernichtung von allem, und nichts mehr um einen herum bliebe als Ruinen, endgültig verwüstete Natur und leere Luft ohne Ton, und man hätte den Wunsch nach dem einen Buch frei? »Minima Ornithologica«! Warum? Weil man sich mit dem ...

Artikel-Länge: 14734 Zeichen

