Mit Kultur übertüncht

Am 12. Januar 1904 begann der Aufstand der Herero in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Am 17. März 1904 nannte der SPD-Vorsitzende August Bebel im Reichstag das Ziel der deutschen Kriegführung: Vernichtung des Volksstamms.

Ich habe hier einen Auszug aus einem Briefe, veröffentlicht in der Halleschen Zeitung – es ist ein Brief, den ein Angehöriger der Schutztruppe aus Karibib unter dem 22. Februar an den Restaurateur Lutzmann in Diemitz bei Halle geschrieben hat. Darin heißt es: »Hier werden alle Tage Aufständische gefangen und aufgehängt oder erschossen. Der neueste Befehl ist aber, keine Gefangenen zu bringen, also alles totzuschießen.«

Und in einem anderen Briefe, der im Trierischen Volksfreund veröffentlicht worden ist, von dem Sohn des Schneidermeisters Peter Scherr in Trier, schreibt der Betreffende an seinen Vater: »Wir dürfen keine Gefangenen machen. Alles, was lebend ist und schwarze Farbe hat, wird niedergeschossen.« (…) Mein...