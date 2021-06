In der Sackgasse

In den Verhandlungen zur Erneuerung des Wiener Abkommens von 2015, die seit zwei Monaten in der österreichischen Hauptstadt geführt werden, ist wieder eine Denkpause eingetreten. Am Mittwoch wurde die fünfte Runde der Gespräche abgeschlossen. Die beteiligten Diplomaten flogen zur Berichterstattung und zur Beratung nach Hause. In der kommenden Woche, Gerüchten zufolge am Donnerstag, geht es mit der sechsten Runde weiter.

Vor allem Teherans Verhandlungsführer, der stellvertretende Außenminister Abbas Araghchi, aber auch andere iranische Sprecher, äußerten sich am Mittwoch und in den folgenden Tagen betont zuversichtlich, dass man sich dann einigen werde. Aber genauso optimistisch hatten sie sich auch schon im Mai vor der fünften Runde gegeben.

Bei den gegenwärtigen Gesprächen geht es um die Rückkehr der USA zum Wiener Abkommen, das der damalige Präsident Donald Trump am 8. Mai 2018 explizit gekündigt hatte. Das heißt, Washington müsste sehr viele Sanktionen a...