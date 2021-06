Von Arbeiten und Tätigkeiten

Arbeit nervt. Mitunter richtet sie uns buchstäblich zugrunde. Das gilt in besonderem Maße für Frauen, die den übergroßen Anteil besonders schlecht oder gar nicht bezahlter und teils nicht einmal als Arbeit angesehener Tätigkeiten übernehmen: die in der kapitalistischen Gesellschaft zur Reproduktion der Ware Arbeitskraft notwendigen.

Also einfach Arbeit abschaffen? Diese Lösung scheint der Titel der Ausstellung »The End of the Fucking Work« vorzuschlagen, die noch bis zum 27. Juni in der Galerie im Turm in Berlin-Friedrichshain zu sehen ist. Doch so einfach ist es nicht. So erkennt auch der Begleittext an, dass »Menschen immer im Zusammenspiel mit ihrer Umwelt tätig sein werden«. Kuratorin Linnéa Meiners und Kokuratorin Jorinde Splettstößer geht es vor allem darum, künstlerischen Positionen Raum zu geben, die Vorstellungen von Arbeit in Frage stellen – mit besonderem Fokus auf Diskriminierungen und Machtverhältnissen in den existierenden patriarchalen und k...