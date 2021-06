Schwindelig am Verdon

Reisen. Wind, Wasser und Sonne spüren. Die Verdonschlucht in Südfrankreich ist ein guter Ort für Natur und Sport: Gleitschirmflieger, Höhlenforscher und Kletterer müssen aber lernen, mit den Gefahren der rauhen Umgebung umzugehen. Eine Hommage an eine Flusslandschaft in der Provence, wo auch zwei Vogelstimmenimitatoren ihre Kunst üben. Singen wir doch mit! F 2021.

Arte, 18.30 Uhr

Wir im Saarland – Die Reportage

Mangelware Holz – Der Kampf ums »grüne Gold«

Thomas Leyherr aus Dillingen profitierte die letzten Jahre vom Boom am Holzmarkt. Mittlerweile beschäftigt der Zimmermann 150 Mitarbeiter. Doch die stark verteuerten Bauholzpreise stellen die Zimmerei vor große Herausforderungen. Wer heute ein Haus bauen will, dem kann Thomas Leyherr für vier Wochen eine feste Pre...