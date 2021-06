Zum Inhalt dieser Ausgabe | Tanz die Freiheit Branko Galoic verbindet die Energien des Rock mit Balkan-Brass, Jazz und Filmmusik Harald Justin Politisch sich gebende Musik ist leider oft nur gut gemeint. Ansonsten aber meist schlicht im Gemüt, moralinsauer, setzt mehr auf musikalisierte Parolen als auf Musik. Ist also eher langweilig. Die Lebensgeister weckt sie jedenfalls selten. Insofern eröffnete der kroatische Musiker Branko Galoic ein weites Feld, als er seinem Album den Titel »Danse de la liberté« gab. Den ersten Gedanken, dass es sich bei den 15 ­Titeln um Lieder handelt, die sich mit dem Jugoslawien-Krieg und den Folgen auseinandersetzen, zerstreut der in Paris, Amsterdam und Berlin lebende Galoic mit einem Statement, in dem es heißt, dass seine Musik vor ­allem ein Ausdruck seiner persönlichen Freiheitssuche sei. Ihr haben wir es zu verdanken, dass er sich auf...

