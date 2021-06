Land der Milliardäre

In Frankreich werden Reiche immer reicher, Arme hingegen immer ärmer und zahlreicher. Das stellt das Forschungsinstitut Observatoire des Inégalités – wenig überraschend – in seinem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht zur Ungleichheit fest. Dabei sind die Auswirkungen der Coronapandemie noch nicht einmal komplett berücksichtigt, da die entsprechende Datenlage noch nicht ausreichend sei, so die Studienautoren.

Der Befund ist trotzdem alarmierend: In den vergangenen Jahren ist die Lohnungleichheit zwischen den oberen und unteren Klassen dramatisch gewachsen, lediglich zwischen 2011 und 2012 habe es hier einen kleinen Rückgang gegeben. Verschärft hat sich die Ungleichheit vor allem nochmal ab 2017 und 2018, also seit dem Amtsantritt von Präsident Emmanuel Macron, der unter anderem die Vermögenssteuer ISF (Impôt sur la Fortune) abgeschafft hat. In Zahlen ausgedrückt: 2020 verdienten die reichsten zehn Prozent – das heißt, Personen mit einem Nettomonatslo...