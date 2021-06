Der nächste Nervenkitzel

Was er sich wünschen würde, wurde Eishockeybundestrainer Toni Söderholm vor Beginn der WM gefragt. »Die Goldmedaille«, so seine trockene und knappe Antwort, wie Finnen nun mal sind. Das Championat im lettischen Riga vom 21. Mai bis 6. Juni ist zwar kein Wunschkonzert. Wegen der sehr speziellen Umstände dieses 84. WM-Turniers mutet der Gedanke des Chefcoaches der deutschen Auswahl aber nicht so utopisch an, wie er klingt. Sämtliche Teams sind wegen Corona in einer »Bubble« gefangen, aus der sie bis auf die Pendelei zwischen Hotel und Eishalle kaum herauskommen – für die deutschen Cracks gab es vorigen Donnerstag immerhin einen kurzen Ausflug zu den Dünen im nahen Jurmala. Einmal Durchlüften am lettischen Meerbusen.

Die Einengungen haben die großen ...