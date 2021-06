Rundfunk im Visier

Die Freien Demokraten ziehen mit der Forderung in den Wahlkampf, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) zu beschränken. Das hatte der Bundesparteitag der FDP (14.–16. Mai) beschlossen, entgegen dem Willen der Parteiführung. »Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine Auftrags- und Strukturreform«, heißt es in einem Änderungsantrag für das Wahlprogramm, den der FDP-Parteitag mit knapper Mehrheit angenommen hatte. Man wolle einen »moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich primär auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentation konzentrieren« solle. Ergebnis der »Reform« solle ein abgesenkter Rundfunkbeitrag sein. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte an die Delegierten appelliert, den Antrag abzulehnen – vergeblich; mit 185 zu 179 Stimmen wurde er angenommen.

Bestürzt über den Beschluss zeigte sich der Deutschen Journalistenverband (DJV). Dessen Vorsitzender, Frank Überall, sagte: »Eine Reduzierung des öffen...