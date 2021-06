Kein sicherer Hafen

Der in den USA lebende, mehrfach preisgekrönte nigerianische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Helon Habila wurde der deutschsprachigen Leserschaft durch seinen Roman »Öl auf Wasser« (2012) bekannt. Darin hatte er in einer spannend geschriebenen Mischung aus Sozialreportage, Umweltthriller und Liebesgeschichte die zerstörerischen Auswirkungen der Ölindustrie auf Kultur und Umwelt seines Landes geschildert.

In Habilas jüngstem Roman »Reisen« geht es um Migration. Ein in den USA lebender Nigerianer, dort voll integriert, siedelt für ein Jahr nach Berlin über, um für seine Dissertation zu recherchieren. Zwischendurch durchstreift er die ihm bisher unbekannte Stadt und ist zunächst fasziniert. Junge rebellische Linke begegnen ihm, Studenten, auch viele Künstler. Ein ganz normaler Berlin-Roman also? Eben nicht. Denn wir schreiben das Jahr 2012, und die Stadt gilt als vergleichsweise sicherer Zufluchtsort für Migrantinnen und Migranten. Die Realität si...