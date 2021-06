Grünen-Versteher des Tages: Josef Käser

Falls es noch eines Beweises bedurft haben sollte, dass Bündnis 90/Die Grünen erfolgreich ihr Image als alternative, gar linke Partei hinter sich gelassen haben, so wurde er am Mittwoch erbracht. Josef Käser, bis vor kurzem noch Vorstandschef von Siemens, verkündete in der Süddeutschen Zeitung, auf wen er beim Rennen um das Bundeskanzleramt im September setzt. »Die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und langfristige Erneuerung hat sicherlich Annalena Baerbock«, erklärte der Diplom-Betriebswirt und versetzte damit den Karriereambitionen von Mitbewerber Armin Lasch...