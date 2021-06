Keine Entspannung in Sicht

Die EU-Kommission hat am Dienstag ihr Lippenbekenntnis der »Solidarität mit Spanien« bekräftigt und daran erinnert, dass Marokko die Resolution der Vereinten Nationen bezüglich der Westsahara weiter missachtet. Die EU erkenne die Rechte der Bevölkerung in der Westsahara auf Selbstbestimmung an, sagte die EU-Sprecherin für Außenpolitik, Nabila Massrali.

Vor zwei Wochen hatte Marokko eine diplomatische Krise im Verhältnis zu Spanien und Brüssel ausgelöst, nachdem das Land seine Grenzen einen Tag lang unbewacht ließ. In der Folge schafften es rund 10.000 Menschen, in die spanische Exklave Ceuta einzudringen. Hintergrund war Rabats Bestreben, Druck auf die spanische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez auszuüben, nachdem dieser dem Präsidenten der Demokratischen Arabischen Republik Sahara und Generalsekretär der Befreiungsfront Frente...