»Nachhaltige Standortentwicklung«

Zuletzt hatte die IG-Metall-Tarifkommission den mit der Continental-Betriebsleitung für den Standort Karben ausgehandelten Kompromiss platzen lassen. Sie forderte einen umfassenderen Kündigungsschutz und höhere Abfindungen. Am Dienstag erklärte die IG Metall nun, der Autozulieferer habe die Forderungen akzeptiert. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Ende 2022 ausgeschlossen. Und für Beschäftigte, die älter als 57 Jahre sind und das Unternehmen verlassen wollen, soll es bessere Abfindungsregelungen geben.

So können etwa Arbeiter, die 58 Jahre alt sind, eine Abfindung von bis zu 180.000 Euro erhalten. Darüber hinaus wurde ein Härtefallfonds von einer Million Euro geschaffen. Auch die Altersteilzeitregelungen seien die besten, die bisher an einem Continental-Standort ausgehandelt worden sind, sagte der Geschäftsführer des IG-Metall-Bezirks Mitte, Michael Erhardt, am Dienstag gegenüber...