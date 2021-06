Rückendeckung aus Berlin

Über prominente Schützenhilfe aus Berlin konnte sich Eva von Angern, Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt, am Dienstag in Magdeburg freuen. Wenige Tage vor der Landtagswahl in dem Bundesland an diesem Sonntag standen ihr bei einer Pressekonferenz im Kulturzentrum Moritzhof die Koparteichefin Susanne Hennig-Wellsow ebenso zur Seite wie die Doppelspitze der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali. Außerdem angereist: Gregor Gysi, der im September erneut für den Bundestag kandidiert. Die Parteiprominenz stellte ein Thesenpapier vor, das unter dem maritimen Motto »Kommando: Volle Kraft voraus!« Sofortmaßnahmen für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West auflistet.

Gefordert wird in dem Papier unter anderem gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine Angleichung der Renten in Ost und West, eine Erhöhung des Mindestlohns und mehr Ostdeutsche in Führungspositionen. Die Angleichung der Lebensverhä...