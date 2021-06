Gemeinsam Widerstandskraft aufbauen

Immer weniger Beschäftigte arbeiten in Unternehmen mit Betriebsrat: Im Jahr 2001 waren es rund 50 Prozent der Arbeiter und Angestellten in Westdeutschland, jetzt sind es nur noch 42 Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern arbeiten nur 35 Prozent in Firmen mit Beschäftigtenvertretung, 2001 waren es noch mehr als 40 Prozent. In nur neun Prozent aller westdeutschen und nur sechs Prozent aller ostdeutschen Unternehmen werden Betriebsräte gewählt.

Die Behinderung von Wahlen für Betriebsräte oder die Arbeit letzterer ist jetzt schon strafbar. Zur Abschreckung wäre es notwendig, den Strafrahmen zu verschärfen. Zudem: Warum wird vom Betriebsrat der Mut erwartet, einen Strafantrag gegen den eigenen Unternehmer zu stellen? Schwerpunktstaatsanwaltschaften müssten von Amts wegen tätig werden. Nichts davon findet sich in dem beschlossenen »Betriebsrätemodernisierungsgesetz«.

Will jemand einen Betriebsrat gründen, kann er das so einrichten, dass er von Anfang an einen...