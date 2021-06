»Der Rechtsstaat existiert für uns nicht«

Sie befinden sich gerade als Vertreterin der guatemaltekischen Landarbeiterorganisation Codeca im Baskenland. Was ist der Zweck Ihrer Reise?

Ich bin zur Zeit tätig in einem Programm der baskischen Regionalregierung für Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger. Ziel ist es, die Repression gegen Codeca-Vertreter international öffentlich zu machen. Der zweite Grund ist, den Kampf unserer Organisation bekannt zu machen. In Guatemala heißt es, wir seien »Kriminelle«, wir seien gegen die Entwicklung, gegen private Investitionen. Dabei sind wir die Verteidiger der Menschenrechte, der Rechte der indigenen Völker und der »Madre Tierra«. Ich möchte Kontakte knüpfen zu Organisationen und sozialen Bewegungen in Europa. Eingeladen wurde ich von »Paz y Solidaridad Euskadi«, einer solidarischen Organisation im Baskenland, mit der wir schon länger als Codeca zusammenarbeiten.

Welche Formen der Repression treffen Ihre Organisation zur Zeit in Guatemala?

Die Repression...