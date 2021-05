Ein bissiges Schachmatt

Mit dem Erstligaklassenerhalt des 1. FC Köln und dem Zweitligaaufstieg des FC Ingolstadt fielen am Wochenende die letzten Entscheidungen der Corona­saison 2020/21. Hochüberlegen gewann der FC das Relegationsrückspiel bei Holstein Kiel mit 5:1 und trotzte somit dem aktuellen Trend, dem zufolge sich aufgrund der Menge der in der Bundesliga angeschwemmten Plastik- und Provinzklubs die Traditionsvereine nun in der Zweitklassigkeit ansammeln.

Für den unverwüstlichen Friedhelm Funkel war es ein schöner letzter Erfolg. »Wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?« hatte Funkel seinen Akteuren nach der 0:1-Hinspielpleite mit ins Spiel gegeben und traf mit dieser aus einem Text der Kölschen Kirmesband Höhner entlehnten Aufruf genau den richtigen Ton. Das von jedem, der in den vergangenen 30 Jahren Erfahrungen mit Funkel-Fußball gemacht hat, erwartete zähe Ringen blieb nämlich aus. Statt dessen dominierte der FC vom Anpfiff an nach Belieben. Schon nach 13...