Selbstherrliche des Tages: Spahn/Scheuer

Die Nerven liegen weiter blank. Mit etwas gutem Willen war zu hoffen, dass die sich als gottgleich betrachtenden Regierungsvertreter am Wochenende wieder in den Griff bekommen. Die Voraussetzungen: Als »Modellprojekt« hatten sieben Schickimickitempel in Berlin-Mitte – etwa das »Borchardt« und die »Austernbank« – ihre Innenbereiche und damit die Hoffnung eröffnet, dass die Selbstherrlichen ihre Komplexe außerhalb der Öffentlichkeit kompensieren.

War wohl nix. Wer Jens Spahn am Sonntag abend bei »Anne Will« erlebt hat, wie er selbst den Porsche-Fan Christian Lindner – im übrigen ...