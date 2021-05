Sieg der Reformer

Es ist ein deutlicher Sieg: Mehr als 65 Prozent der abgegebenen Stimmen hat der Kandidat des »links-grünen« Bündnisses Mozemo (Wir können es) am Sonntag bei der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Zagreb errungen. Zukünftig wird Tomislav Tomasevic der kroatischen Hauptstadt vorstehen. Sein Kontrahent von der nationalistischen »Heimatbewegung«, der Sänger Miroslav Skoro, erhielt rund 35 Prozent. Bei der ersten Runde vor zwei Wochen musste er sich mit lediglich zwölf Prozent zufriedengeben, Tomasevic hatte bereits damals mit 45 Prozent der Stimmen klar in Führung gelegen.

Tomasevic ist seit seiner Jugend in Zagreb in der Umweltschutzbewegung aktiv. Bereits 1998 protestierte er gegen illegale Mülldeponien. Später engagierte er sich bei der »Grünen Aktion« und wurde Teil der vor allem von westlichen Geldern am Leben gehaltenen NGO-Szene. Gleichzeitig entwickelte sich in der Stadt aber eine eigenständige Bewegung, zu der auch Tomasevic gehört und in der ...