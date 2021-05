Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bob kommt nicht In den Wind geblasen: 18 Promis geben ihren Senf zu Bob Dylans 80. Geburtstag André Weikard Zugegeben, es ist schwierig, etwas über Bob Dylan zu erzählen, das noch nicht erzählt wurde. Da klingt die Idee, eine Reihe Interviews mit Verehrern und Wegbegleitern zu führen, ganz charmant – und sei’s nur wegen eines Anekdötchens, irgendeiner kleinen Beobachtung. Was Welt-Herausgeber Stefan Aust und Koautor Martin Scholz anlässlich von Dylans 80. Geburtstag am 24. Mai zusammengetragen haben, ist allerdings zum größten Teil belangloses Geschwafel und nervtötendes Name-Dropping. Hier hat eine (Carla Bruni) einmal eine Mundharmonika von Meister geschenkt bekommen – oder doch wenigstens ihr Mann –, da bewahrt einer (Wolfgang Niedecken) eine Gitarre auf, die dem Idol gehört hat. Wieder eine hat ihn irgendwann Backstage getroffen (Suzanne Vega). Andere haben nicht mal ein Konzert von ihm gesehen. So kommt es, dass die erwähnte Carla Bruni zum besten geben darf, ihr Mann, Nicolas Sarkozy, und George W. Bush hätten sich in ihrer Amtszeit noch »professionell verh...

