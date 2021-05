Heringsdämmerung

In seinem berühmten »Tierleben« schrieb Alfred Brehm 1866: »Die Bedeutsamkeit der Fische für den Haushalt des Menschen lässt sich mit dem einzigen Wort ›Hering‹ verständlich genug ausdrücken.« Mit dem Namen einer einzigen Art fasste der Thüringer Zoologe zusammen, was Fische für den Speisezettel der Menschheit bedeuten, und er konnte sich sicher sein, dass ihn damit jede und jeder verstand. Denn der Hering kam damals tatsächlich weltweit auf den Tisch: von den Silbertellern in Schlössern und Villen bis zu den Blechnäpfen in Armenhäusern, Gefängnissen und Kasernen. Er wurde als erlesene Delikatesse mit Artischocken und Kaviar serviert oder hing als geräucherter Bückling für die ganze Familie von der Küchendecke. Daran durfte dann jeder seine Pellkartoffel reiben, bis der kostbare Fisch am Wochenende aufgeteilt und verspeist wurde.

Noch heute steht der Hering nach Alaska-Seelachs, Lachs und Thunfisch auf Platz vier der in Deutschland am häufigsten verkauften...