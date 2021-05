»Zeig mal Popo«

Wer ist Pudeldame? Jedenfalls nicht die »Band um den berühmten Schauspieler Jonas Nay«. Das zumindest sagt laut NDR Jonas Nay selbst – und der muss es ja wohl wissen. Zur Gruppe gehören neben dem Sänger und »Frontmann« tatsächlich drei weitere Mitglieder: David Gra­bowsky (Gitarre), Jon Klein (Schlagzeug) und Nico Bauckholt (Bass), der als letzter dazustieß. Ansonsten fand sich die Besetzung des Elektropopquartetts bereits in der Big Band eines Lübecker Gymnasiums und spielte in den 2010er Jahren als Northern Lights zusammen.

Mit der Gründung von Pudeldame im Jahr 2016 wurden Bandname und Songtexte anderssprachig. Zu den nunmehr deutschen Lyrics gab Nay damals in einem Interview an, die Band wolle »auf jeden Fall alle 80 Millionen Menschen in Deutschland erreichen«. Ironie oder nicht?

Vor kurzem haben sie ihr Debütalbum »Kinder ohne Freunde« veröffentlicht. Ende März performte die Band den Opener »Berlin Midde« live im Deutschen Fernsehen – sitzend im »Mor...