Amazon: »Antworten später schriftlich«

Die totale Kontrolle der Beschäftigten mittels digitaler Programme wird Amazon seit langem vorgeworfen. Am Donnerstag beschäftigte sich nun der Ausschuss für Beschäftigung und Soziales des Parlaments der Europäischen Union mit den Unternehmenspraktiken des US-Konzerns in Europa. Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter für den Einzel- und Versandhandel der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach für die Bundesrepublik und für Spanien sprach Carmen Collado Rosique, Leiterin des nationalen Büros gegen Betrug, das Kontrollen an den Arbeitsplätzen durchführt.

Verdi wirft dem Konzern vor, »mittels künstlicher Intelligenz und digitaler Prozesse die Beschäftigten rund um die Uhr zu scannen«, wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft aus Anlass der Anhörung hervorging. Akman nannte die Betriebspolitik »eine aggressive Strategie innerbetrieblicher Kontrolle, die immer wieder auch Profiling und Datenschutzverstöße beinhaltet«. Angestellte würden bereits bei minimalen P...