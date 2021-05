Papst nimmt Woelki unter die Lupe

Lange hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche dem Treiben vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nur zugeschaut. Jetzt ist klar: Papst Franziskus will der seit Monaten anhaltenden Vertrauenskrise im größten deutschen Bistum mit massenhaften Kirchenaustritten (siehe jW 11.2.) auf den Grund gehen. Hierzu entsendet der Heilige Stuhl mit den Bischöfen von Stockholm und Rotterdam, Anders Arborelius und Hans van den Hende, zwei Apostolische Visitatoren an den Rhein, wie die Apostolische Nuntiatur in Berlin – die diplomatische Vertretung des Vatikans – am Freitag bekanntgab.

Ein ungewöhnlicher Schritt, den Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster laut Kölner Stadt-Anzeiger (Samstagausgabe) als »Eskalationsstufe eins und ein klares Misstrauensvotum Roms« gegenüber Woelki wertet. Es komme in der katholischen Kirche »vielleicht alle hu...