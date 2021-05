Zum Inhalt dieser Ausgabe | Regierungschef vor Gericht Israels Premier mehrfach angeklagt. Schwerster Vorwurf gegen Netanjahu wird nicht verhandelt Knut Mellenthin Benjamin Netanjahu, Chef der stärksten israelischen Partei Likud und seit 2009 ununterbrochen Premierminister, steht seit einem Jahr wegen Bestechung, Betrug und Veruntreuung vor Gericht. Persönlich erscheinen musste er bisher nur wenige Minuten, insgesamt vermutlich nicht mal eine volle Stunde. Die bloße Tatsache, dass er unter Anklage steht, schließt Netanjahu automatisch von fast allen Regierungsämtern aus, nicht aber von dem des Regierungschefs. Seit dem Abtreten der ersten Politikergeneration des zionistischen Staates – Golda Meir starb 1978, Menachem Begin 1992 – hat es kaum einen israelischen Premierminister gegeben, der nicht vor Gericht stand, oft wegen finanzieller Vergehen, aber auch schon mal wegen sexueller Übergriffe. Netanjahu ist jedoch der erste, dem das noch während seiner Amtszeit widerfährt. Schlimmstenfalls könnte ...

Artikel-Länge: 2629 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen