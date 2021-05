Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. Mai 2021, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bayerische Begehrlichkeiten LKA sucht nach neuer Ermittlungssoftware. Linke kritisiert Zuschnitt auf US-Firma Palantir Marc Bebenroth Wo ein Trog ist, sammeln sich die Schweine – seit einer Anhörung am Bundesverfassungsgericht zur Vorratsdatenspeicherung ein geflügeltes Wort. Der jüngste Begehrlichkeiten weckende Datentrog ist nun offenbar von bayerischen Kriminalbeamten ausfindig gemacht worden. Der Datenschutzbeauftragte des Freistaates Bayern, Thomas Petri, zeigt sich zumindest besorgt angesichts der aktuellen Ausschreibung einer neuen Analysesoftware für das dortige Landeskriminalamt (LKA). Die von der Behörde gewünschte Ermittlungssoftware laufe auf eine »Vorratsdatenverarbeitung« hinaus, sagte Petri am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Die anzuschaffende »Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform«, kurz Vera, soll in den Datenbanken der Polizei Verbindungen von als »Terroristen« geführten Personen auf der einen sowie »Schwerstkriminellen« auf der anderen Seite herausfiltern. Doch ein Großteil der Informationen, auf die Ermittler Zugriff haben, sei für ganz andere Zw...

Artikel-Länge: 3433 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen