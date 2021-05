Onlinehetze gegen Frauen

Die Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) fordert die gezielte Erfassung frauenfeindlicher Hetze im Netz. Dabei liegt ihr Fokus vor allem auf Politikerinnen, die durch wahrheitswidrige Aussagen diskreditiert werden sollen. »Das Ausmaß des Hasses und der Hetze hat in den letzten Jahren insbesondere gegenüber Politikerinnen stark zugenommen. Die Hassbotschaften sind herabwürdigend und meistens geschlechtsbezogen«, sagte Bär der Düsseldorfer Rheinischen Post (Dienstagausgabe). Sie spricht sich für ein parteiübergreifendes Meldeverfahren im Bundestag aus, so dass auch unwahren Behauptungen widersprochen werden kann und strafbare Inhalte an die Ermittlungsbehörden weiterzuleiten sind. Außerdem sieht sie solche Kommentare als Vorstufen tätlicher Angriffe.

Der Fall von Sigrid Maurer, einer österreichischen Politikerin, die im Nationalrat für Die Grünen sitzt, steht exemplarisch für diese These. Sie erhielt im Mai 2018 obszöne Nachrichten eines Manne...