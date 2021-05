Fast wie Bolle

Ich bin am Samstag nach Weimar gefahren, wo man schon draußen trinken darf. Ich hatte eine Verabredung um drei Uhr und eine um sechs. Musste vorher noch schnell nach Hause. Die Toilette im Zug hatte nicht gespült, sondern mich angesprüht. Jetzt war die Hose feucht. Ich wechselte also die Kleidung, trank in der Küche ein Weißenoher, rauchte und ging dann zum Bus.

Beim Umsteigen am Hauptbahnhof musste ich warten. Es stürmte und fing an zu regnen. Ich guckte auf die Wetter-App, da fiel die Brille herunter. Damit man etwas zu erzählen hat. Sie ist aber nicht zerbrochen, kein Grund, das aufzuschreiben. Ich öffnete das Notizenprogramm auf dem Telefon, um diesen Gedanken zu notieren, da rutschte mir die Brille wieder von der Nase, aber ich konnte sie mit der Rechten auffangen. Dabei fiel das Telefon herunter. Ist auch nicht kaputtgegangen. Ich sollte kein Wort mehr darüber verlieren.

Im Wirtshaus an der Stadtkirche wartete einer meiner besten Zechkumpane, Bayernfa...