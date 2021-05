Irans »Wächterrat« blockt

Wenige Wochen vor der iranischen Präsidentenwahl am 18. Juni gibt es Streit um die enge und einseitige Auswahl der Kandidaten. Wer zur Wahl antreten darf, entscheidet der »Wächterrat«, in letzter Zeit immer häufiger als »Verfassungsrat« bezeichnet. Gründe für die Ablehnung werden generell nicht genannt. Rechtlicher Einspruch ist nicht möglich. Nur das religiöse und politische Staatsoberhaupt, Ajatollah Ali Khamenei, könnte an der Entscheidung des »Wächterrats« noch etwas ändern. In seltenen Fällen hat er das vor früheren Wahlen getan.

Am Dienstag gab das Innenministerium die Liste der zugelassenen Bewerber bekannt. Sie weist sieben Namen auf, von denen fünf den konservativen »Prinzipalisten« und zwei den »Gemäßigten« – das heißt, der Gruppe um Präsident Hassan Rohani – zugerechnet werden. Den größten Ärger verursacht aber nicht diese asymmetrische Konstellation, sondern die Tatsache, dass sämtliche »Reformer« und die Bekanntesten unter den »Gemäßigten« von...