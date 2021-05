Probeweise Partizipation

In Sachsen-Anhalt soll am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt werden. Einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Bild zufolge könnte die AfD mit 26 Prozent stärkste Fraktion werden. Doch längst nicht alle Menschen, die von ihrer extrem rechten Politik betroffen wären, dürfen auch mitbestimmen. Rund 100.000 Personen mit ausländischem Pass können an der regulären Landtagswahl nicht teilnehmen. Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (Lamsa) ruft deshalb für diesen Freitag die nichtwahlberechtigten Einwohner im Freistaat zur Stimmabgabe bei einer sogenannten Probewahl auf. Dabei sollen Menschen mit Migrationsbiographie über die für die Landtagswahl antretenden Parteien abstimmen können. Das soll auf drei Wegen möglich sein: über das Internet, per Briefwahl und in fünf Wahllokalen in Halle, Magdeburg, Dessau, Stendal und Sangerhausen.

»Die Probewahl ist eine Methode, um zu zeigen, dass die Menschen, die hier keine Wählerstimme haben, wählen wollen ...