»Das BAföG ist keine Sicherung mehr«

Vor 50 Jahren trat das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, in Kraft. Warum ist das, mit dem Namen Eures Bündnisses gesprochen, »(K)ein Grund zu feiern«?

Das BAföG war ein Meilenstein freier Bildung über Klassengrenzen hinweg. Aber es wurde heruntergewirtschaftet. Das zeigt sich in der faktischen Abschaffung des Schüler-BaföGs, aber auch in der Förderquote der Studierenden: Bei der Einführung wurde noch jeder zweite gefördert – heute nur jeder neunte. Das ist kein Grund zum Feiern!

Warum sinkt der Anteil?

Dem BAföG wurde verschiedenartig zugesetzt; in der Kohl-Ära wurde es vom Vollzuschuss in ein Volldarlehen umgewandelt – ab den 90er Jahren in ein Teildarlehen. Darlehen von bis zu 10.000 Euro zurückzuzahlen ist für viele eine Hürde, überhaupt BAföG zu beantragen. Aber auch die niedrigen Elternfreibeträge sind hinderlich. Das BAföG orientiert sich daran, wieviel die Eltern der Antragsstellenden verdienen. Oberhalb der Freibeträge erhält man nur ein...