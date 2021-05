Zum Inhalt dieser Ausgabe | Überlebenskampf gewonnen Baskische Zeitung Gara kann auferlegte Schulden dank solidarischer Leserschaft abbezahlen Carmela Negrete Mitten in der coronabedingten Wirtschaftskrise konnte Ende April die baskische Tageszeitung Gara dank 10.000 Neuabonnements und Spenden gerettet werden. Die auf fragwürdige Art und Weise entstandenen rund drei Millionen Euro Schulden wurden abbezahlt. Diese waren ihr 2003 von einem Gericht auferlegt worden: Das Blatt wurde gezwungen, die Sozialabgaben der Tageszeitung Egin zu bezahlen. Die Rechtfertigung dafür, dass Gara die Schulden von Egin zahlen musste, lautete »ideologische Nachfolge einer Firma«. »Was eigentlich dafür gedacht ist, Betrug zu verhindern, damit eine Firma nicht schließen kann, um Sozialabgaben zu umgehen, wurde gegen uns unrechtmäßig angewandt«, erklärte Iñaki Soto, Geschäftsführer von Gara, am Mittwoch gegenüber jW. Es handelte sich um zwei komplett verschiedene Zeitungen mit neuer Leitung und anderem Kapital, so Soto weiter. 16 Jahre lang hat Gara sich gewehrt, die Schulden übernehmen zu müssen. Doch das hatte eine strikte Überwachung ...

