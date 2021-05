Es lebe der Weltschmerz

Selten habe ich so viel auditiv ausgelöstes Kopfkino wie beim Hören des ersten Tracks auf Mines neuem Album »Hinüber« bekommen. Der titelgebende Song könnte dem Soundtrack eines bildgewaltigen Actionfilms entstammen, eingespielt während einer Szene, in der ein nebelverhangenes Feld als Schauplatz für die typische, epische Gut-gegen-Böse-Schlacht dient. Pauken, Streicher und Sophie Hunger machen neben Jasmin Stocker alias Mine einen phantastischen Job, bei den Zuhörenden Gänsehaut zu erzeugen. Der Text erinnert an Rio Reiser und drückt wie der Rest des Albums tiefen Weltschmerz aus.

Dass das Problem Weltschmerz hier in nicht deprimierender Weise wiedergegeben wird, ist erfrischend und verändert die Sicht darauf. Trauer kann Mine aber a...