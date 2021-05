Hauptsache volle Taschen

In den Niederlanden will eine Reisebürokette eine pleite gegangene Konkurrentin übernehmen. Das Geschäft schien eigentlich in trockenen Tüchern, doch ein Streit um die Rechte am Markennamen könnte den Kauf verhindern. Am Dienstag trafen sich beide Seiten in Haarlem zur mündlichen Stellungnahme vor Gericht. Ein Urteil wird Freitag erwartet.

Die Tourismusbranche wurde weltweit von der Pandemie schwer getroffen, viele Reisebüros kämpfen ums Überleben. Das niederländische Unternehmen D-RT Groep hat diesen Kampf verloren und wurde am 6. April für insolvent erklärt. Ihr Besitzer ist die im Land bekannte Reisebürokette D-Reizen. Sechs Jahre lang gehörte das 1966 gegründete Unternehmen zur deutschen RT/Raiffeisen Touristik Group, bevor es im vergangenen Dezember für einen unbekannten Betrag an die beiden Privatinvestoren Jan Henne De Dijn und Marije Haeck ging.

Zwar war es riskant, ausgerechnet in Coronazeiten ein Reisebüro zu kaufen. »Natürlich ist die Finanzierun...