Unzulässige Hausordnungen in Sachsen

Er könne sich vorstellen, dass eine »sehr deutliche Linie« daraus folgt. Der Jurist Martin Wiesmann äußerte sich am Mittwoch in einer Onlinepressekonferenz zum Urteil im Prozess eines Geflüchteten und der Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) gegen einen Polizeieinsatz in einer Erstaufnahmeeinrichtung im baden-württembergischen Ellwangen. Die Richter vom Verwaltungsgericht in Stuttgart befanden zwar die polizeilichen Maßnahmen gegen den klagenden Bewohner für rechtswidrig. Die Zimmer der Geflüchteten waren jedoch nicht als geschützte Wohnung im Sinne des Grundgesetzes anerkannt worden (siehe jW vom 6.3.).

Sollte eine Anerkennung in der Berufung erfolgen, könnte es auch für ähnliche Prozesse in anderen Bundesländern hilfreich sein, ergänzte Wiesmann. Der Jurist hatte im Auftrag des Vereins »Antidiskriminierungsbüro Sa...