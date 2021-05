»International agieren«

Unter dem Titel »Trotz alledem: Gewerkschaften und soziale Bewegungen in Lateinamerika« fand am Donnerstag die erste von insgesamt fünf Veranstaltungen des Lateinamerika-Forums Berlin (LAF) in Kooperation mit der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) statt. Ziel der Veranstaltungsreihe sei es, so Achim Wachendorfer vom LAF in seiner Anmoderation, die Herausforderungen und Perspektiven der Gewerkschaftsbewegungen Lateinamerikas aufzuzeigen und über Vernetzungen mit sozialen Bewegungen zu berichten.

Zum Einstieg des virtuellen Podiums brachte Álvaro Padrón eine generelle Einschätzung zur Lage der Arbeitervertretungen in Lateinamerika. Er ist seit 2003 Direktor des regionalen Gewerkschaftsprojektes der FES in Montevideo und war zuvor Vorstandsmitglied des Gewerkschaftsdachverbandes PIT-CNT in Uruguay. Derzeit befände man sich auf dem Kontinent in der Defensive, obwohl soziale Bewegungen im Aufschwung seien. Zwar würden sich auch Gewerkschaften an diesen be...