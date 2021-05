Gegenddarstellung: Peter Borak

Zubeißen und nicht mehr loslassen. Dieses Motto, geradezu ein Befehl an sich selbst, bringt die Energie und die Ausdauer zum Ausdruck, die in Peter Borak stecken. Irgendwann nach 1990, nach Jahren der Tätigkeit als Verkäufer an irgendwelchen Ständen auf dem Gebiet der abgewickelten DDR, war der Kommandeur der NVA diese Arbeit leid. Zuzusehen, wie die DDR über den Tisch gezogen wurde und Großdeutschland wieder Kriege wie den in Jugoslawien mit anzettelte, das war für einen geschichtlich Gebildeten, den Werten des sozialistischen Staates Verpflichteten wie ihn nicht zum Aushalten. 2002 findet Peter den Weg in ...