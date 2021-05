»Sie brauchen dringend Geld«

Dem Manager-Magazin kommen die Tränen: Die Nachkommen des Eigentümers von Knorr-Bremse »haben die höchste jemals in Deutschland gezahlte Erbschaftssteuer zu stemmen«. Im Februar hatte »Selfmademilliardär« Heinz Hermann Thiele in München das Zeitliche gesegnet, fünf Wochen bevor er 80 geworden wäre. Nach dem »überraschenden« Ableben des Firmenpatriarchen im Anschluss an die letzte ausgedehnte »Weihnachtsreise« in seine Besitztümer in Südafrika und Südamerika könnten seinen Erben von 17 Milliarden Euro Vermögen im »Normalfall« nur noch zwölf bleiben. Bei einem Erbschaftssteuersatz von 30 Prozent.

Dazu kam letzten Freitag passend der die Gazetten erschütternde »Paukenschlag« (N-TV): »Über Nacht« hat sich die Familie »ohne größere Kursgewinne«, ja sogar »mit zehn Prozent Abschlag« von 33 der von Thiele 2020 gekauften 60 Millionen Lufthansa-Aktien getrennt. »Sie brauchen offenbar dringend Geld«, zeigte sich der Spiegel besorgt um die Erben des auf Platz acht de...