Paul muss warten

Es ist eine reine Herzensfrage, ob man Bob Dylans Stimme liebt oder nicht. Wenn nicht, dann ist das nun mal so, und wenn doch, dann sollte man sich davor hüten, Bekehrungsversuche zu unternehmen. Man bekäme nur die immergleichen Gegenargumente zu hören: Dylan näsele, nuschele, nöle und krächze, und seine Stimme klinge wie die eines Tuberkulösen, der mit Glasscherben gegurgelt habe. »Aber das ist ja gerade das Schöne daran!« würden übereifrige Dylanianer erwidern, ohne irgendwen damit überzeugen zu können.

Der Umstand, dass es viele Menschen gibt, die Dylans Stimme verabscheuen, lässt sich nicht ändern, sondern nur beklagen, so wie Leonard Cohen es tat, als er in einem Interview sagte, dass die Musikkritik weit hinter der Kritik der Malerei zurückgeblieben sei: »Sie basiert immer noch auf der Kunst des 19. Jahrhunderts – Kühe am Ufer und Bäume und ›Ich weiß, was mir gefällt‹. Es gibt kein Zugeständnis an die Tatsache, dass Dylan ein raffinierterer Sänger i...