Eiskalt zum Ausgleich

Die Drittligasaison 2020/21 ist Geschichte. Außer für das Team auf Platz drei, das noch die Relegation um den Aufstieg in die zweite Bundesliga auszuspielen hat.

Die schnelle Wiedergeburt als Zweitligist hatte Dynamo Dresden schon vor gut einer Woche in trockenen Tüchern, oder genauer: in biernassen Trikots. Kaum einer hatte zuvor bezweifelt, dass sich die Dynamos auch den Meisterpokal holen würden. Denn forsch hatte sich der Tabellenführer in seinen letzten Spielen präsentiert, und das trotz vorheriger Covidfälle im Kader sowie verletzungsbedingter Ausfälle. Schon hatte es so ausgesehen, als wiederholten sich die gleichen unglücklichen Umstände, die Dresden im Jahr zuvor den Abstieg beschert hatten. Der neue Trainer Alexander Schmidt hatte in dieser dramatischen Situation Übersicht bewahrt und Spieler reaktiviert und gestärkt, die unter Vorgänger Markus Kauczinski, so wesentlich auch seine Arbeit für den Erfolg bis dato war, keine Rolle meh...