Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kohle unter Vorbehalt Lufthansa-Management schürt Angst vor Gehaltsrückforderungen. Flugbegleitergewerkschaft UFO hält dagegen Steffen Stierle Die Verunsicherung unter den Lufthansa-Belegschaften ist nach Entlassungswellen, erzwungenem Gehaltsverzicht und der Ankündigung weiterer Kürzungsmaßnahmen ohnehin groß. Nun ließ der Konzern 20.000 Flugbegleiter wissen, dass ihr Gehalt künftig »unter Vorbehalt« stehe. Teilrückforderungen seien möglich. Hintergrund ist eine gerichtliche Auseinandersetzung, die 2013 begann. Damals hatte der Konzernvorstand gültige Tarifverträge zur betrieblichen Alters- und Übergangsversorgung aus dem Jahr 2003 einseitig gekündigt. Sechs Flugbegleiter zogen daraufhin vor das Arbeitsgericht, um zu erreichen, dass sie ihre Altersvorsorge nach dem alten Tarifvertrag erhalten. Nach einem jahrelangen Prozess bekamen sie Ende April vom Bundesarbeitsgericht (BAG) in letzter Instanz recht. Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versorgungsleistungen nach dem alten Tarifvertrag. Nun frohlockt die Konzernführung in einer Mitteilung vom vergangenen Donnerstag, dass dann allerdings »auch d...

