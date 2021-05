Zum Inhalt dieser Ausgabe | Amazonen (2) Helmut Höge Die Freizeitreiterinnen, »Amazonen«, hat der Leiter des Marburger Literaturarchivs Ulrich Raulff in seinem Sachbuch »Das letzte Jahrhundert der Pferde« (2016) thematisiert: eine »Geschichte der Trennung«. Gemeint ist damit eine Trennung der Pferde von den Männern, die es als Nutztier abschafften und durch Technik ersetzt haben. Heute gibt es zwar schon wieder über eine Million Pferde und Ponys in Deutschland, aber sie dienen vor allem sportlichen und therapeutischen Interessen – vorwiegend von Mädchen und Frauen. Ulrich Raulff schreibt: Die Pferde sind »Seelsorger der weiblichen Pubertät. (…) Die Verbindungen zwischen Menschen und Pferden, die heute eingegangen werden, sind Liebesbeziehungen, Herzensgemeinschaften und Sportkameradschaften.« Um diese zu »optimieren«, gibt es inzwischen mindestens »zwei Dutzend Periodika für Ross und Reiter« und hunderte Ratgeberbücher von »Pferdeflüsterern«. Die Regisseurin Monika Treut schrieb über ihren Film »Von Mädchen u...

Artikel-Länge: 3528 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen