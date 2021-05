Wie Spielzeug oder Plunder

»Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden?« (Lutherbibel, Buch des Propheten Hesekiel 37,3)

Seit einigen Wochen tauchen in der Stadt Philadelphia menschliche Überreste von Opfern des Angriffs vom 13. Mai 1985 auf, als die Polizei aus einem Helikopter eine Bombe auf das Haus der Move-Familie abwarf (siehe auch junge Welt vom 17. Mai). Es sind Knochenteile von Kindern, die ins Reich der Vergessenheit bombardiert wurden. Knochenteile, die damals völlig ungeniert einfach in Koffern aus den Trümmern des Move-Hauses fortgeschafft wurden, um sie Jahrzehnte später in Lehrkursen anthropologischer Seminare zur Schau zu stellen.

Die Kinder der Move-Familie wurden erst aus dem Leben geschossen und weggebombt, und später dann wurden Teile ihrer Gebeine wie Spielzeuge behandelt, Plunder zur Beschäftigung von Studenten. Und genauso lei...