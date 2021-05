Den Massakern folgt der Raub

Kaum hatte sich der Versailler Generalstab in Montmartre festgesetzt, als er begann, den Manen der Generäle (Claude) Lecomte (geb. 1817, wurde beim Versuch, am 18. März 1871 die Kanonen der Nationalgarde in Paris zu stehlen, gefangengenommen und erschossen, jW) und (Jacques Leon) Clément-Thomas (geb. 1809, ebenfalls am 18. März 1871 wegen des Kanonendiebstahls erschossen, jW) Sühnopfer zu bringen. 42 Männer, drei Frauen und vier Kinder, die irgendwo aufgegriffen waren, werden nach der Rue de Rosiers Nr. 6 gebracht und gezwungen, mit entblößtem Kopf vor der Mauer niederzuknien, an der die beiden Generäle am 18. März erschossen wurden. Dann tötet man sie. Eine Frau mit einem Kind im Arm weigert sich, niederzuknien und ruft ihren Genossen zu: »Zeigt diesen Elenden, dass man auch aufrecht sterben kann!« In den folgenden Tagen werden diese Opferungen fortgesetzt. Jeder Trupp Gefangener muss zuerst vor der von Kugeln zerfressenen Mauer haltmachen; dann werden d...