Die Köchin auf dem Trampolin

Ich sitze in Nürnberg im Dauerregen fest, und in Weimar haben sie gerade die Biergärten geöffnet. Die fangen einfach ohne mich an zu saufen! Ohne Test, ohne Maske und fast ohne Regen. Die Geschäfte dürfen auch wieder aufmachen. Unübersichtlich ist die Lage an den Weimarer Schulen, die eine macht Präsenzunterricht, die andere nicht.

Familienministerin Franziska Giffey ist zurückgetreten, weil sie bei ihrer Doktorarbeit geschummelt hat. In ihrer Rücktrittserklärung schob sie dem Betrug eine glatte Lüge hinterher: Sie habe ihre Arbeit »nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben«. Giffey darf deshalb als Spitzenkandidatin der SPD bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl antreten.

Was qualifiziert einen Sozialdemokraten für eine Spitzenkandidatur? Bei Giffey sind es Lügen über das Abschreiben u. a. bei Wikipedia. Bei Olaf Scholz Lügen im Zusammenhang mit Millionen-Steuergeschenken für einen kriminellen Privatbanker. Beim Thüringer Georg Maier, der seinen Verein be...