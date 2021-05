Washingtons Sorgen

Mit Blick auf den Nahostkonflikt hat Washington derzeit andere Sorgen als die Europäer. Nach einem ständigen Anwachsen der Solidarität mit Palästina in den USA und in der Welt erhöhte Präsident Joseph Biden am Mittwoch den öffentlichen Druck auf den israelischen Premier Benjamin Netanjahu und verlangte »eine signifikante Deeskalation auf dem Weg zu einem Waffenstillstand«. Laut dem US-Sender CNN war das »ein Signal, dass Biden die Geduld mit Netanjahu verliert«. Denn Washington muss es nach dem Furor des rassistischen Trumpismus samt mörderischer Coronapandemie derzeit vor allem darum gehen, den notdürftig wiederhergestellten inneren Frieden zu bewahren.

Aber das ist nicht leicht, denn gegen die schlimmste militärische Eskalation in den Gebieten Palästinas seit dem Gaza-Krieg von 2014 organisiert sich in den USA eine entschlossen internationalistische Massenbewegung. Und anders als in Europa lässt sich diese Bewegung nicht einfach durch Demoverbote und Pol...